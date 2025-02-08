Евгений Кулик рассекретил имя новорождённого сына: Боже упаси, какой Лотерей?

Евгений Кулик, известный актёр и звезда фильма "Я худею", в рамках "Шоу Воли" поделился своей историей о том, как его жена отказалась назвать новорождённого сына именем, которое придумал он сам, и выбрала имя Матвей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Евгения Кулика в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Кулик

Артист стал гостем юмористического шоу и рассказал, что предлагал супруге назвать малыша выдуманным именем в честь выхода его нового фильма "Лотерея".

"Я сказал Регине, что можно назвать сына либо Витей, либо Степаном, но лучше всего подойдёт "Лотерея". Однако оказалось, что в роддоме не выдают свидетельство о рождении, и нужно было идти в МФЦ. Она сходила туда и вернулась с Матвеем. Это имя она выбрала сама", — объяснил Кулик.

Евгений Кулик и его супруга Ригина Гайсина воспитывают троих детей: четырёхлетнюю дочь Софию, двухлетнего сына Фёдора и малыша Матвея.

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Уточнения

Евге́ний Алекса́ндрович Банифа́тов (имя при рождении — Кулик Евгений Александрович; род. 10 ноября 1989, Жлобин, Гомельская область) — российский актёр театра и кино.



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