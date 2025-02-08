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Ольга Бузова кардинально сменила имидж после новости о женитьбе экс-возлюбленного

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками в социальных сетях новостью о том, что подстригла волосы в каре.

Ольга Бузова
Фото: Telegram by Telegram-канал Ольги Бузовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Бузова

После возвращения из отпуска артистка сразу же приступила к изменению причёски.

"В любой непонятной ситуации — делай каре", — написала она.

Поклонники предположили, что такие кардинальные перемены связаны с недавними новостями о том, что бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, женился и совсем скоро станет отцом в первый раз.

Кроме того, фанаты артистки отметили, что ей удалось освежить образ, и подчеркнули, что такая стрижка ей очень идёт.

В начале февраля Давид Манукян и его избранница, певица Мари Краймбрери, объявили в социальных сетях, что ждут пополнения в семье. На представленных кадрах видно, как блогер сделал предложение руки и сердца, встав на одно колено. Также в СМИ появилась информация, что будущие родители тайно расписались в одном из ЗАГСов Москвы.

Ранее Камерон Диаз раскрыла истинную причину своего ухода из кино.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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