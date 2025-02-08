Егор Крид написал сообщение Вале Карнавал из-за слов о буллинге в отношениях: я сошёл с ума?

Певец Егор Крид стал участником обсуждения после того, как в Сети появилось видео, в котором его бывшие возлюбленные делились своими травмирующими отношениями. Поклонники решили, что речь идёт именно о музыканте, хотя его имя упоминала только одна из девушек.
В начале ролика Валя Карнавал рассказала, что её бывший избранник ругал её даже за то, что она съела пачку M&M's. Блогерша отметила, что после этих отношений у неё развилось расстройство пищевого поведения.
Егор Крид во время стрима на платформе Twitch пересказал свою переписку с Валей и выразил сомнения, относится ли эта история к нему. Он предположил, что, возможно, у него проблемы с памятью.
Однако вскоре выяснилось, что Валя Карнавал говорила не о Егоре Криде. Музыкант с облегчением вздохнул после слов своей бывшей избранницы.
На это же видео отреагировала Айза-Лилуна Ай, которая тоже столкнулась с абьюзом в отношениях. Она выразила сочувствие девушкам, пережившим подобный опыт.
Ранее Владимир Киселёв выступил в защиту своего сына от нападок хейтеров.
Его́р Крид (Сплит) (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
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