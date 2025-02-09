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Внуков уже хочется: Анита Цой ищет невесту для своего 32-летнего сына

1:19
Шоу-бизнес

Анита Цой, которой исполнилось 54 года, рассказала в интервью Леди Mail, что она мечтает о свадьбе своего 32-летнего сына Сергея, хотя у него ещё нет невесты.

Замочки
Фото: web.archive.org by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Замочки

Певица принимает активное участие в жизни Сергея и даже сама ищет ему невесту. Впрочем, она признаёт, что он сейчас больше занят карьерой.

"Пока сын поглощён своей работой и созданием финансовой базы для будущей семьи, поэтому у него пока нет времени для свиданий и ухаживаний. Надеюсь, всё будет", — поделилась Цой.

Она уже мысленно нарисовала себе портрет будущей жены Сергея и ярко представляет подробности их жизни.

"Я продолжаю свои поиски будущей невестки. Сын у меня рассудительный, с аналитическим умом, с хорошим воспитанием и уважаемыми родителями. Признаюсь, внуков мне уже хочется. Я уже даже придумала, где у нас будет детская площадка, а какие комнаты отдам под детские", — рассказала певица.

Она готова относиться к будущей избраннице сына со всем теплом и нежностью и даже часто представляет, как будет учить её готовить. Главное желание Аниты Цой — чтобы сын был счастлив с этой девушкой и чтобы она его любила.

Уточнения

Анита Сергеевна Цой (имя при рождении — Анна Сергеевна Ким; с 1990 по 2016 год — Анна Сергеевна Цой; род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, композитор, поэтесса, телеведущая, предпринимательница и филантроп корейского происхождения; народная артистка Российской Федерации (2021).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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