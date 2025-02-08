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Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Ирины Дубцовой: сбитый лётчик

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин на YouTube-канале "Сплетница" резко высказался в адрес своей бывшей подруги, исполнительницы Ирины Дубцовой, назвав её "сбитым лётчиком".

Прохор Шаляпин
Фото: youtube.com by канал Karina Nigay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прохор Шаляпин

Артист признался, что считает себя более востребованным на сегодняшний день. По его мнению, хотя песни Дубцовой и красивые, они уже устарели. Он назвал их "одноразовым фуфлом".

Шаляпин заверил, что в прошлом всегда старался говорить об экс-подруге только хорошее. Однако она первая начала задирать нос.

"Мы дружили с детства, но вместо того, чтобы поддерживать друг друга, она демонстрирует вот этот задранный нос. А с чего задирать?" — возмутился Шаляпин.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, а затем переехали в Москву, где старались поддерживать друг друга. Однако позднее артисты поссорились из-за того, что певец не пришёл на прощание с матерью исполнительницы.

Ранее Иван Ургант посвятил маме душераздирающие стихи.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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