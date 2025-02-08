Иван Ургант почтил память матери в день её рождения и опубликовал душераздирающее стихотворение

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Телеведущий Иван Ургант опубликовал архивное фото своей матери, актрисы Валерии Киселёвой, которой в этом году могло бы исполниться 74 года. К публикации он добавил стихотворение, написанное им в память о матери, которая ушла из жизни десять лет назад.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

В стихотворении Иван Ургант с грустью отмечает, что матери давно нет в живых: "Я верхушкам деревьев махал в ответ, Я упавшие звёзды считал в окне, Я на поезд ночной покупал билет, Приезжал, а тебя там нет…"

Поклонники Ивана Урганта не смогли сдержать слёз, когда прочитали это стихотворение. Многие отметили, что Ургант унаследовал глаза своей матери.

Валерия Ивановна Киселёва скоропостижно скончалась в 2015 году. Она заразилась гриппом и не обратилась в больницу, что привело к скоротечной болезни, которая унесла её жизнь за несколько дней.

Ранее сообщалось, что Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



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