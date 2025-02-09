Налетели, как коршуны: жена Дмитрия Колдуна вспомнила, как заставила певца жениться

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Колдун начал общаться со своей будущей женой, когда они оба учились в старших классах, но, вопреки стереотипу о том, что школьная любовь не бывает крепкой, они вместе и по сей день.

Фото: commons.wikimedia.org by Zirman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Композиция "обручальные кольца"

Жена Колдуна Виктория Хамицкая рассказала в программе "Когда все дома", что она десять лет встречалась с певцом, но в какой-то момент это перестало её устраивать. Штамп в паспорте стал для Виктории принципиальным моментом.

"Мы очень долго встречались. Всё это время он меня держал в качестве девушки, но настал период, когда я поняла: либо мы идём дальше, либо всё. 10 лет — это очень долго, уже и родители начали… В целом мне было неплохо, но когда тебе 25 лет, ты девушка и тебе нужно решать что-то, рожать надо. Родители, опять же, налетели, как коршуны", — поделилась Виктория.

Колдун признался, что его устраивала жизнь в гражданском браке. О том, чтобы официально узаконить отношения, он задумался только после того, как его избранница подняла этот вопрос.

Исполнитель вспоминает, что его родители развелись, когда он был совсем маленьким, и всё детство он жил то у матери, то у отца. С тех пор Дмитрий решил, что у него самого будет крепкая семья, и сдержал данное себе слово.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Колду́н (бел. Дзмітрый Аляксандравіч Калдун; 11 июня 1985, Минск) — белорусский певец, поэт и композитор.



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