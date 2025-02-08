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Канье Уэсту требуют запретить въезд в Россию

Шоу-бизнес » Зарубежный

В МИД РФ поступил запрос от общественного движения "Ветераны России" о возможном запрете на въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту. Причиной стали его посты, в которых он признавался в любви к Адольфу Гитлеру.

Канье Уэст
Фото: youtube.com by канал VSRAP, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, активисты также требуют признать музыканта персоной нон грата на территории Российской Федерации. Они считают, что его действия и высказывания, связанные с восхищением Адольфом Гитлером, подпадают под уголовную статью о реабилитации нацизма. По их мнению, артистам с такими убеждениями не место в России.

Сам Канье Уэст объяснил свои посты о Гитлере, нацизме и евреях "социальным экспериментом". Он отметил, что мог писать всё что угодно, но при этом не потерял свой аккаунт и свои миллиарды.

Также американский рэп-исполнитель обратился со словами любви и поддержки к российскому дизайнеру Гоше Рубчинскому, которого назвал своим другом.

Ранее бывшая жена Филиппа Бегака, который женился на Насте Ивлеевой, публично уколола своего экс-возлюбленного.

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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