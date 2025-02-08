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Бывшая жена Филиппа Бегака, женившегося на Насте Ивлеевой, нашла повод уколоть экс-возлюбленного

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая жена Филиппа Бегака, который недавно женился на блогерше Насте Ивлеевой, не удержалась от колких высказываний в адрес бывшего возлюбленного в рамках рубрики "вопрос-ответ" в своем личном блоге.

Настя Ивлеева с мужем
Фото: instagram.com by личный аккаунт Насти Ивлеевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настя Ивлеева с мужем

Модель Анастасия Абрютина, отвечая на вопрос поклонника, готова ли она к новому замужеству после того, как её бывший супруг женился спустя всего два месяца после развода, выразила свою уверенность.

"Конечно! Я уже выбрала платье. Я создана для семьи. Правду говорят, что первый муж — молочный", — заметила она с легкой иронией.

Кроме того, Абрютина поделилась, что помогло ей преодолеть сложный период в жизни. Она обнаружила, что спасение находит в чтении книг и учебе. В частности, модель посоветовала своим подписчикам обратить внимание на произведение Энтони Роббинса "О власти над собой", чтобы научиться работать со своим сознанием.

Анастасия Ивлеева сообщила о своем замужестве в декабре прошлого года. Она не раскрыла никаких подробностей, но дала понять, что с супругом они расписались в Мурманске.

Ранее Канье Уэст объяснил свои посты про Адольфа Гитлера и евреев.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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