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Канье Уэст высказался о своих постах про Гитлера и евреев: я победил

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский рэпер Канье Уэст, известный своими провокационными высказываниями, заявил, что поток его сообщений в социальной сети X о Адольфе Гитлере, нацизме и евреях был частью "социального эксперимента".

Канье Уэст
Фото: youtube.com by канал Ольга Крайзман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст

Он назвал это своей победой, поскольку в течение нескольких часов мог писать о том, что ему было угодно. По словам Уэста, он не только сохранил свой аккаунт, но и свои миллиарды.

Музыкант выразил благодарность своим коллегам, темнокожим женщинам, представителям ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), интернет-троллям и "нейродивергентам".

Накануне Канье Уэст опубликовал более 20 постов в социальной сети X, где делился своими мыслями о нацизме, евреях и Илоне Маске. Он обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а белых людей назвал расистами.

Ранее звезда сериала "Слово пацана" ответила на вопрос, мечтает ли она об "Оскаре".

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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