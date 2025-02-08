Покинувший Россию месяц назад Сергей Лазарев вывез детей и мать: куда отправился артист

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Певец Сергей Лазарев месяц назад покинул Россию и отправился в путешествие. В Дубае он встретился со своей матерью и детьми.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сергея Лазарева в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лазарев

Сергей поделился несколькими видео из отеля, в котором они остановились. Он назвал апартаменты идеальными для семейного отдыха.

За время своего путешествия певец посетил Аргентину, Перу, Боливию и другие страны. Предполагается, что ОАЭ станет заключительным пунктом, и вскоре Лазарев вернётся домой.

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну. Он не скрывает, что их рождение стало возможным благодаря суррогатным матерям. Исполнитель не скрывает своих детей и часто показывает их поклонникам, а также берёт с собой на некоторые выступления.

Недавно Сергей рассказал, что во время отдыха в Чили случайно встретил певицу Дуа Липу. Они пересеклись около бассейна.

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Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».





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