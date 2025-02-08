Анна Семенович рассказала, почему на самом деле стала делать знаменитые уколы для похудения

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась в своём блоге, что начала принимать российский аналог известного препарата "Оземпик" по медицинским показаниям.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Семенович в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Семенович

Год назад анализ крови выявил у неё инсулинорезистентность, и эндокринолог назначил ей это лекарство. Также дополнительным фактором стало то, что у отца Анны был диагностирован сахарный диабет.

"Я начала лечение и буквально через месяц заметила первые результаты", — поделилась певица.

По словам Анны, уже спустя месяц она увидела положительные изменения: начал снижаться вес, ушли отёки, и пропало постоянное желание переедать. Она поблагодарила своих поклонников за то, что они замечают её преображение.

Известно, что артистке уже удалось сбросить семь килограммов, и она не собирается прекращать лечение.

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Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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