Анна Семенович рассказала, почему на самом деле стала делать знаменитые уколы для похудения

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась в своём блоге, что начала принимать российский аналог известного препарата "Оземпик" по медицинским показаниям.
Год назад анализ крови выявил у неё инсулинорезистентность, и эндокринолог назначил ей это лекарство. Также дополнительным фактором стало то, что у отца Анны был диагностирован сахарный диабет.
"Я начала лечение и буквально через месяц заметила первые результаты", — поделилась певица.
По словам Анны, уже спустя месяц она увидела положительные изменения: начал снижаться вес, ушли отёки, и пропало постоянное желание переедать. Она поблагодарила своих поклонников за то, что они замечают её преображение.
Известно, что артистке уже удалось сбросить семь килограммов, и она не собирается прекращать лечение.
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Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.
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