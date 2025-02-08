Джессика Альба подала на развод с мужем после 17 лет брака

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Как сообщает издание Page Six, после 17 лет брака голливудская актриса Джессика Альба подала документы на развод. Документы от её имени в суд передала известный адвокат Лора Уоссер. Её супруг Кэш Уоррен также отправил прошение через своего представителя.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Джессики Альбы в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джессика Альба

Причиной расставания стали "непримиримые разногласия". Интересно, что бывшие возлюбленные указали одинаковую дату расставания — 27 декабря.

Известно, что у пары не было брачного договора, но им есть что делить: компания актрисы Alba's Honest Company оценивается в 623 миллиона долларов, а бренд нижнего белья Кэша Pair of Thieves — не менее 100 миллионов.

Кроме того, оба супруга запросили совместную опеку над тремя несовершеннолетними детьми — 16-летней Онор, 13-летней Хейвен и 7-летним Хейсом.

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Уточнения

Дже́ссика Мари́ А́льба (англ. Jessica Marie Alba; род. 28 апреля 1981, Помона, Калифорния, США) — американская актриса и предприниматель.





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