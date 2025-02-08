Сергей Лазарев забрал семью из России в Дубай

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Примерно месяц назад известный певец Сергей Лазарев покинул родную страну и отправился в продолжительный тур по Южной Америке. В рамках поездки он посетил Аргентину, Бразилию, Перу, Боливию и другие страны региона, знакомясь с главными достопримечательностями. В это время его дети оставались дома, но на днях семья воссоединилась.

Фото: тг-канал Сергней Лазарева is licensed under public domain Сергей Лазарев

Встреча с семьей в Дубае

После насыщенного и утомительного путешествия Лазарев встретился с близкими в аэропорту Дубая, где проводит последнюю неделю отпуска. Артист поселился в одном из самых роскошных отелей вместе с сыном Никитой, дочерью Анной, матерью Валентиной Викторовной и племянницей. Семья разместилась в просторном номере с несколькими спальнями.

"Мы все вместе в одном большом номере! Это очень удобно для семейного отдыха с детьми", — рассказал Сергей.

Возвращение к работе

После нескольких дней отдыха Лазарев планирует вернуться в Россию и приступить к гастрольному туру. Он пообещал своим поклонникам:

"Еще несколько дней отдохнем всей семьей и сразу врываюсь в работу."

О семье Лазарева

Певец воспитывает детей без супруги — их выносила и родила суррогатная мать, личность которой остается в тайне. Заботиться о Никите и Анне ему помогает мама. Дети активно занимаются танцами в студии Аллы Духовой и уже сейчас готовятся к будущей артистической карьере.

Проблемы со здоровьем во время тура

Ранее стало известно, что во время путешествия по Южной Америке у Лазарева возникли проблемы со здоровьем. Певец признался, что заболел, и отметил, что ему было трудно дышать. Несмотря на это, он продолжил поездку и успешно завершил маршрут.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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