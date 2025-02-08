Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой

После переезда в Израиль, а затем на Кипр, Алла Пугачева и ее семья столкнулись с трудностями, связанными с местным климатом. У 75-летней певицы обострились хронические заболевания, что осложняет адаптацию к новым условиям.
Тем временем их роскошный особняк в деревне Грязь постепенно приходит в упадок. Несмотря на наличие помощников, присматривающих за домом, этого оказалось недостаточно. По словам Telegram-канала «SHOT», замок теряет свое былое великолепие: стены покрываются плесенью, на крыше заметна ржавчина, а кирпичная кладка начала осыпаться. При этом содержание особняка обходится в 500 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее Алла Борисовна предпринимала попытку вывезти антикварные предметы из замка, общая стоимость которых оценивалась в 20 миллионов долларов. Однако вскоре выяснилось, что значительная часть коллекции оказалась подделкой, что, возможно, свидетельствует о финансовых сложностях в семье артистки.
Несколько месяцев назад дочь певицы, Кристина Орбакайте, заявила, что ее мать мечтает о возвращении в Россию. Пугачева испытывает усталость от жизни вдали от родных и надеется вновь собрать семью в своем особняке в деревне Грязь.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).
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