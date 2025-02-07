Юлия Савичева рассказала о жизни после анорексии: не усердствую

Певица и участница "Фабрики звёзд" Юлия Савичева рассказала, как научилась принимать своё тело после того, как боролась с анорексией.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Савичева

В интервью изданию "Страсти" артистка поделилась, что смогла полностью победить расстройство пищевого поведения лишь в 16 лет, когда встретила своего будущего мужа Александра Аршинова.

"Я приняла своё тело. Сейчас я не пытаюсь придерживаться строгих диет, хотя слежу за питанием. Я часто появляюсь на телевидении, а это может добавить 8-10 килограммов веса, поэтому я стараюсь следить за своим питанием, но не переусердствовать", — сказала Савичева.

Исполнительница также рассказала, что в подростковом возрасте страдала от анорексии, которая развилась на фоне несчастной и невзаимной любви.

Сейчас Савичева благодарна своему супругу за то, что он принимает её такой, какая она есть.

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Уточнения

Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева (род. 14 февраля 1987, Курган) — российская певица и актриса. Финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2», участница конкурса «Евровидение-2004».



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