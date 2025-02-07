Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая рыбка — мокрый бизнес вынудил петербуржца заплатить соседке 234 тысячи за ущерб
7 ошибок перед походом в салон, которые могут испортить стрижку и окрашивание
Этот тест поможет выбрать идеальный матрас — вот что действительно важно
Актёр Глеб Калюжный рассказал о личной жизни
Земле приготовиться — на планету надвигается мощная магнитная буря
Что нужно сделать для того, чтобы собака и кошка счастливо жили в одной квартире? Несколько важных правил
Немецкие традиции предательства — Меркель воткнула нож в спину Мерца
Актёр Дмитрий Назаров раскрыл, когда вернётся в Россию: буду пьяным
У пластика должен быть гендер: Великобритания обвиняет Lego в пропаганде традиционных ценностей

Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть

Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса Деми Мур поделилась своими мыслями о регулярных визитах к бывшему мужу Брюсу Уиллису, у которого диагностирована лобно-височная деменция.

Деми Мур и Брюс Уиллис
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Деми Мур в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деми Мур и Брюс Уиллис

В интервью изданию Variety она рассказала, что её присутствие в жизни экс-супруга и его семьи является неотъемлемой частью их существования.

"Мы всегда будем семьёй, только в другой форме. Для меня это никогда не было вопросом. Я прихожу, потому что так поступают с любимыми людьми", — сказала она.

Деми Мур надеется, что её история о взаимоотношениях с бывшим мужем вдохновит и других людей. Она уверена, что жизнь после развода возможна, потому что можно и нужно оставаться родителями.

Мур и Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год, у них трое взрослых дочерей: Румер, Скаут и Таллула. Кроме того, у Брюса Уиллиса есть ещё две дочери от нынешней супруги, модели Эмми Хемминг: Мейбл и Эвелин.

Ранее актёр Глеб Калюжный поделился подробностями своей личной жизни.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист. 

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Авто
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Последние материалы
Золотая рыбка — мокрый бизнес вынудил петербуржца заплатить соседке 234 тысячи за ущерб
7 ошибок перед походом в салон, которые могут испортить стрижку и окрашивание
Этот тест поможет выбрать идеальный матрас — вот что действительно важно
Актёр Глеб Калюжный рассказал о личной жизни
Земле приготовиться — на планету надвигается мощная магнитная буря
Что нужно сделать для того, чтобы собака и кошка счастливо жили в одной квартире? Несколько важных правил
Немецкие традиции предательства — Меркель воткнула нож в спину Мерца
Актёр Дмитрий Назаров раскрыл, когда вернётся в Россию: буду пьяным
У пластика должен быть гендер: Великобритания обвиняет Lego в пропаганде традиционных ценностей
Не ставьте эти растения на подоконник: риск потерять всю рассаду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.