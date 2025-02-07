Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть

Голливудская актриса Деми Мур поделилась своими мыслями о регулярных визитах к бывшему мужу Брюсу Уиллису, у которого диагностирована лобно-височная деменция.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Деми Мур в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деми Мур и Брюс Уиллис

В интервью изданию Variety она рассказала, что её присутствие в жизни экс-супруга и его семьи является неотъемлемой частью их существования.

"Мы всегда будем семьёй, только в другой форме. Для меня это никогда не было вопросом. Я прихожу, потому что так поступают с любимыми людьми", — сказала она.

Деми Мур надеется, что её история о взаимоотношениях с бывшим мужем вдохновит и других людей. Она уверена, что жизнь после развода возможна, потому что можно и нужно оставаться родителями.

Мур и Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год, у них трое взрослых дочерей: Румер, Скаут и Таллула. Кроме того, у Брюса Уиллиса есть ещё две дочери от нынешней супруги, модели Эмми Хемминг: Мейбл и Эвелин.

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Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.



Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.



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