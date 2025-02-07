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Актёр Глеб Калюжный рассказал о личной жизни

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодой актёр Глеб Калюжный, известный по ролям в сериалах "Трудные подростки" и "Вампиры средней полосы", посетил презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра Wink. Во время мероприятия он сделал редкое заявление о своей личной жизни.

Глеб Калюжный
Фото: instagram.com by личный аккаунт Глеба Калюжного в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глеб Калюжный

В беседе с журналом Super Калюжный признался, что в настоящее время он не состоит в отношениях. Однако он не исключил, что будет отмечать 14 февраля с девушкой. Актёр также отметил, что готов строить отношения с девушкой, которая старше его.

"Самый запоминающийся подарок, который мне дарила девушка на 14 февраля — это цветы. Я абсолютно нормально отношусь к таким подаркам. Мне нравятся цветы, и я считаю, что мужчине тоже можно дарить цветы", — поделился Калюжный.

На мероприятии актёр был вместе с PR-менеджером Иды Галич Анной Титовой. По сообщениям СМИ, пара состоит в отношениях уже несколько месяцев.

Ранее Дмитрий Назаров рассказал, когда вернётся в Россию.

Уточнения

Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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