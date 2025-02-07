Актёр Дмитрий Назаров раскрыл, когда вернётся в Россию: буду пьяным

Актёр Дмитрий Назаров рассказал в интервью на YouTube-канале Вячеслава Иванчука, что планирует вернуться в Россию после завершения специальной военной операции на Украине (СВО).
Артист отметил, что уже более 15 лет не употребляет алкоголь, но когда СВО закончится и "всё кардинально изменится", он вернётся на родину в нетрезвом виде.
Дмитрий Назаров заверил, что никогда не имел целью дискредитировать российскую армию в своих стихах, которые он регулярно публикует. По его словам, он лишь выражает сожаление по поводу происходящего.
Сейчас актёр вместе со своей супругой Ольгой Васильевой живёт во Франции. Они переехали туда после увольнения из МХТ имени Чехова в 2023 году. Причиной этого решения стала критика, которую семейная пара высказывала в адрес спецоперации на Украине.
Ранее Василий Вакуленко, известный как Баста, назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты.
Дми́трий Ю́рьевич Наза́ров (род. 4 июля 1957, Руза, Московская область) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущий, поэт.
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