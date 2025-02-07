Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты

Рэпер Василий Вакуленко, известный также как Баста, стал гостем юмористического шоу "Натальная карта". В ходе программы он поделился своими взглядами на идеал женской красоты среди знаменитостей.
Ведущая шоу Олеся Иванченко, астролог, отметила, что Басте по душе женщины южного типа: сильные, красивые и всесторонне развитые, способные, как говорится, "остановить коня на скаку".
"Так было всегда. Мне всегда нравились только женщины южного типажа. Моника Беллуччи — моя идеал", — признался Баста.
Кроме того, рэпер отметил, что для него важна хозяйственность в женщине, которой в полной мере обладает его супруга Елена. По словам Басты, Елена отличается прямотой и умением отстаивать своё мнение, что делает её уникальной.
Баста и Елена Пинская вместе уже более 15 лет, и они воспитывают двоих дочерей.
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Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону), более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
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