Садальский признался, что худеет с помощью уколов

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал, как ведёт борьбу с лишним весом.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский позавидовал своему приятелю Владимиру Устюгову, который держит себя в форме с помощью спорта и отказа от сладостей.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что каждый человек может также, однако многих просто побеждает лень.

"У меня нет такой сильной воли, как у Вовы Устюгова, поэтому худею с помощью уколов и Вам советую", — написал заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал о своём правильном рационе питания.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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