Садальский признался, что худеет с помощью уколов

Актёр Станислав Садальский рассказал, как ведёт борьбу с лишним весом.
Станислав Садальский позавидовал своему приятелю Владимиру Устюгову, который держит себя в форме с помощью спорта и отказа от сладостей.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что каждый человек может также, однако многих просто побеждает лень.
"У меня нет такой сильной воли, как у Вовы Устюгова, поэтому худею с помощью уколов и Вам советую", — написал заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.
Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал о своём правильном рационе питания.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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