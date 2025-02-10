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Ида Галич объяснила, как ей удаётся совмещать материнство, работу и личную жизнь

0:44
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассказала секрет, который позволяет ей всё успевать и на работе, и в личной жизни.

Сын блогера Иды Галич
Фото: https://vk.com/galichidaa by Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman
Сын блогера Иды Галич

В день рождения сына Леона, которому исполнилось пять лет, Ида Галич сказала спасибо своему отцу и матери за помощь в воспитании наследника.

"От всего сердца хочу поблагодарить моих родителей. Бабушку и дедушку Лео, благодаря которым я могу совмещать карьеру, материнство и личную жизнь", — написала звезда в своём микроблоге.

Галич призналась, что без помощи родителей не смогла бы со всем справиться.

Она показала, как её отец организовал внуку день рождения в футбольном клубе, где занимается мальчик.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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