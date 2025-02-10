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Андрей Григорьев-Апполонов высказался о балете Мастер и Маргарита

0:47
Шоу-бизнес

Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов поделился своими впечатлениями от просмотра балета "Мастер и Маргарита".

Певец Андрей Григорьев-Апполонов
Фото: https://vk.com/club66750162 by ВК-аккаунт Андрея Григорьева-Апполонова is licensed under public doman
Певец Андрей Григорьев-Апполонов

Андрей Григорьев-Апполонов записал в социальных сетях восторженный отзыв на балет Большого театра "Мастер и Маргарита".

Он признался, что ему всегда нравился роман Михаила Булгакова.

"Перечитывал раз пять, на выпускном экзамене в ГИТИСе рассказывал наизусть фрагмент из романа", — написал артист личном микроблоге.

Андрей объяснил, что остался под впечатлением и от фильма, и от балета.

"Круг замкнулся!" — объяснил певец.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением.

Уточнения

«Ма́стер и Маргари́та» — роман Михаила Афанасьевича Булгакова, работа над которым началась, по одним данным, в 1928 году, по другим — в 1929-м и продолжалась вплоть до смерти писателя в марте 1940 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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