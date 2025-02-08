Мизулина и певец Шаман обменялись трогательными признаниями

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина умилили поклонников взаимными признаниями.
В социальных сетях певца Шамана и Екатерины Мизулиной разыгралась трогательная Love story.
Первой "забросила удочку" Мизулина.
"Ты мой", — написала под фото с Шаманом Екатерина.
Реакция Дронова не заставил себя долго ждать. Спустя три минуты пришла ответочка.
"Ты моя", — написал Ярослав.
На совместном фото Шаман запечатлён в образе князя Владимира, роль которого он исполняет на сцене Государственного Кремлёвского Дворца.
Ранее певец Шаман и Екатерина Мизулина заинтриговали публику поцелуем.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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