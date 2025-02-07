Отец Яниса Тиммы рассказал о подозрительном поведении Седоковой после смерти мужа

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Отец Яниса Тиммы вспомнил, как вела себя певица Анна Седокова в первые часы, как только стало известно о смерти баскетболиста.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Отец Яниса Тиммы Райтис не верит в искренность горя Анны Седоковой.

По словам Райтиса, певица пыталась получить доступ к телефону супруга перед тем, как попасть в больницу с нервным срывом.

Мама Тиммы пыталась дозвониться бывшей невестке после известия о смерти Тиммы, однако та не брала трубку. Позже она перезвонила матери баскетболиста с вопросом.

"Вместо того, чтобы выразить соболезнования матери, Анна деловито спросила: не знает ли Аусма кода доступа к телефону Яниса. Код был матери неизвестен. Тогда Седокова сказала, что пойдёт к следователю и перезвонит Аусме", — рассказал Райтис в личном микроблоге.

Подозрительным показалась мужчине и то, что в день смерти Яниса Седокова обратилась за юридической помощью. Он предположил, что певица чего-то боится.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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