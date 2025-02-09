Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шашлыки, лето, свежий воздух — и ни одного комара: посадите эти растения и наслаждайтесь отдыхом
Роскошные креветки с чесноком и соевым соусом — проще, чем кажется, вкуснее, чем можно представить
Как узнать, что кошка к вам равнодушна – 5 главных признаков
Названы регионы России с подешевевшими квартирами
Как правильно ухаживать за шерстью питомца – распространенные ошибки
Как луковая шелуха поможет вырастить супер-урожай огурцов
Энергетический скачок: импорт российской электроэнергии в Грузии вырос в 13,7 раз
Эта незаметная ошибка может привести к утечке топлива — проверьте, не совершаете ли вы её
Эксперт объяснила, почему тренд на кладовки вместо квартир не приживется в России

Важно напасть первой: психолог объяснил причину скандальных высказываний Брухуновой

1:20
Шоу-бизнес

Не так давно Татьяна Брухунова стала героиней громкого скандала из-за её насмешек над женщинами, которые носят сумки — подделки популярных брендов. Психолог Станислав Самбурский объяснил в беседе с порталом "Страсти" поведение жены Евгения Петросяна.

Корона
Фото: commons.wikimedia.org by Van Cleef & Arpels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Корона

Специалист коснулся детства Брухуновой и вспомнил, что она рано потеряла отца. Из-за этого ей не хватает в жизни чувства защищённости. Самбурский допускает, что именно эта причина заставила Брухунову увести Петросяна из семьи, ведь с молодым человеком она не чувствовала бы такую надёжную опору, как с пожилым, успешным, состоявшимся и богатым мужчиной.

Самбурский уверен, что Брухунова крайне зависима от мнения других людей. Она очень боится выглядеть в глазах общественности всего лишь как жена Петросяна, которая больше ничего из себя не представляет.

"Татьяне страшно, что её запомнят как девушку из простой семьи. Мысль, что ты просто жена Петросяна, а они звёзды, вызывает изжогу, поэтому важно напасть первой. Сказать известным актрисам, что носить реплики брендов плохо, — это желание самоутвердиться. Ей важно для поддержания самооценки демонстрировать атрибуты успеха: богатство, статус, внимание", — резюмировал Самбурский.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Зарубежный
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть Аудио 
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги
Недвижимость
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Последние материалы
Эксперт объяснила, почему тренд на кладовки вместо квартир не приживется в России
Алкоголь после тренировки: через сколько времени можно выпить, чтобы не навредить
Это животное вынуждено поедать себя ради продолжения жизни
Налетели, как коршуны: жена Дмитрия Колдуна вспомнила, как заставила певца жениться
Зачем нужны 3 отсека в лотке для порошка в стиральной машине
Этот суп разлетится за считанные минуты — сочетание сыра и брокколи бесподобно
Как избежать распространённых ошибок при покупке семян для огорода
Этот аксессуар, который все забыли, снова в моде
Почему Вашингтон не откажется от ООН, мнение Владимира Джабарова
Хотите завести сфинкса? Узнайте, какие сложности вас ждут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.