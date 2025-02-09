Важно напасть первой: психолог объяснил причину скандальных высказываний Брухуновой

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Не так давно Татьяна Брухунова стала героиней громкого скандала из-за её насмешек над женщинами, которые носят сумки — подделки популярных брендов. Психолог Станислав Самбурский объяснил в беседе с порталом "Страсти" поведение жены Евгения Петросяна.

Фото: commons.wikimedia.org by Van Cleef & Arpels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Корона

Специалист коснулся детства Брухуновой и вспомнил, что она рано потеряла отца. Из-за этого ей не хватает в жизни чувства защищённости. Самбурский допускает, что именно эта причина заставила Брухунову увести Петросяна из семьи, ведь с молодым человеком она не чувствовала бы такую надёжную опору, как с пожилым, успешным, состоявшимся и богатым мужчиной.

Самбурский уверен, что Брухунова крайне зависима от мнения других людей. Она очень боится выглядеть в глазах общественности всего лишь как жена Петросяна, которая больше ничего из себя не представляет.

"Татьяне страшно, что её запомнят как девушку из простой семьи. Мысль, что ты просто жена Петросяна, а они звёзды, вызывает изжогу, поэтому важно напасть первой. Сказать известным актрисам, что носить реплики брендов плохо, — это желание самоутвердиться. Ей важно для поддержания самооценки демонстрировать атрибуты успеха: богатство, статус, внимание", — резюмировал Самбурский.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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