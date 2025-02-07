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Канье Уэст опубликовал больше 20 постов за один час: о чём написал рэпер

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский рэпер Канье Уэст за один час написал в социальной сети более 20 постов, в которых высказал свои мысли о нацизме, евреях, белых людях и Илоне Маске.

Канье Уэст
Фото: youtube.com by канал Ольга Крайзман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст

Он не скрывает, что поддерживает Адольфа Гитлера и считает себя нацистом. При этом Канье утверждает, что всегда говорит то, что думает.

Рэпер заявляет, что евреи придумали слово "антисемит" для своей защиты, но он не намерен доверять им и сотрудничать с ними.

"Евреи ненавидят белых людей и используют темнокожих"; "Ясно, что вы, евреи, больше не управляете мной"; "Это свободная страна, и это моё свободное мнение", — утверждает он.

Также Канье Уэст критикует Илона Маска за то, что тот якобы "украл" его нацистский жест во время инаугурации Дональда Трампа. Однако рэпер подчеркивает, что находится в здравом уме и твердой памяти, когда публикует свои сообщения.

В серии публикаций он рассказал о бывшем сотруднике, которого уволил из-за критики наряда Бьнки Цензори на церемонии "Грэмми-2025". Поклонники предполагают, что речь идет о русском дизайнере Гоше Рубчинском, который ранее объявил о прекращении работы с рэпером.

Ранее стало известно о состоянии здоровья 90-летней Алисы Фрейндлих.

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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