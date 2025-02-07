Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих пребывает в прекрасном расположении духа и не испытывает никаких проблем со здоровьем, как сообщила её внучка Анна Тарасова в беседе с "Абзацем".

Фото: youtube.com by канал Ariadna ***, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алиса Фрейндлих

Анна отметила, что в последнее время в СМИ регулярно появляются ложные новости о том, что состояние здоровья звезды "Служебного романа" ухудшилось.

"Она чувствует себя замечательно, всё хорошо. Ни на что не жалуется. Это всё, что я могу сказать. Если какие-то новости и появляются, то они не соответствуют действительности", — подчеркнула внучка актрисы.

В прошлом месяце Алиса Фрейндлих уже признавалась, что испытывает некоторые проблемы со здоровьем, которые делают её речь затруднительной.

Однако, несмотря на это, в Большом драматическом театре имени Товстоногова не планируют отменять спектакли с участием Фрейндлих, которая продолжает выходить на сцену.

Ранее солист группы Uma2rman рассказал, почему после развода он решил поселиться в соседнем от жены доме.

Уточнения

Али́са Бру́новна Фре́йндлих (род. 8 декабря 1934, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино, певица.



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