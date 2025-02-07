Солист Uma2rman раскрыл, зачем после развода с женой переехал в соседний дом: я жил за забором

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Владимир Кристовский, известный как солист и основатель группы Uma2rman, поделился своей историей о том, как после развода с первой женой Валерией Римской переехал в соседний дом с новой возлюбленной, чтобы быть ближе к детям.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Кристовский

В беседе с Юлией Меньшовой он рассказал, что не хотел расставаться с дочерьми и лишаться общения с ними.

"Леру я очень любил, мы через многое прошли вместе. Но, к сожалению, любовь не вечна. Мне пришлось сделать выбор, потому что я не могу врать. Но как уйти от женщины и остаться рядом с детьми? Это трудная задача, большой стресс для всех участников, особенно для женщин", — пояснил артист.

Владимир Кристовский решил поселиться недалеко от своих детей, "за забором". Он благодарен обеим жёнам — бывшей и нынешней — за то, что они не стали развивать конфликт.

У музыканта четыре дочери от первого брака: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Родители девочек расстались в 2013 году, а через несколько месяцев Кристовский женился на дизайнере Ольге Пилевской. В их браке родилось двое детей — сын Фёдор и дочь Тея.

Ранее стало известно, что сын Полины Гагариной учится в двух университетах.

Уточнения

Влади́мир Евге́ньевич Кристо́вский (род. 19 декабря 1975, Горький) — российский музыкант, актёр, вокалист и лидер группы Uma2rmaH.



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