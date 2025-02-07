Сын Полины Гагариной учится в двух университетах: певица раскрыла причину

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина стала участницей шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио", где поделилась интересной информацией о своём 17-летнем сыне Андрее. Оказалось, что юноша учится сразу в двух университетах.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Полины Гагариной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Гагарина с сыном

Артистка отметила, что она не совсем понимает, зачем её сыну это нужно, но всегда поддерживает его во всех начинаниях.

"Его главный соперник в жизни — это он сам. Андрей очень любит жизнь, ему всё интересно. И он считает, что настоящий мужчина должен быть умным, и я полностью согласна с ним", — подчеркнула Гагарина.

Полина рассказала, что её сын иногда выходит на сцену вместе с ней и аккомпанирует ей. Именно он помог ей во время выступления в "Лужниках", когда на стадионе собралось около 60 тысяч человек.

Первый ребёнок Полины Гагариной родился от актёра Петра Красилова, с которым она рассталась в 2010 году. Во втором браке с фотографом Дмитрием Исхаковым у неё появилась дочь Мия. Пара распалась в 2021 году.

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Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.



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