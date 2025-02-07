Канье Уэст высказался о внешнем виде Бьянки Цензори: я властвую

Американский рэпер Канье Уэст в своём аккаунте в социальной сети X подтвердил, что полностью контролирует внешний вид своей супруги, модели Бьянки Цензори.

Фото: youtube.com by канал E! Insider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст и Бьянка Цензори

Артист решил поддержать свою жену после того, как она столкнулась с негативом из-за прозрачного платья, в котором появилась на красной ковровой дорожке "Грэмми-2025". Канье Уэст заявил, что это была его идея.

Однако рэпер подчеркнул, что никогда не позволит Бьянке выйти из дома в том, что ей некомфортно. При этом он внимательно следит за тем, как она одевается.

"Я властвую над своей женой", — откровенно признался музыкант.

Канье Уэст попросил не беспокоиться за его избранницу, поскольку она живёт вместе с миллиардером. В своём сообщении он также использовал нецензурную лексику в адрес тех, кто считает его тираном, а также сомневается в наличии вкуса у Бьянки Цензори.

Ранее Анна Asti опровергла слухи о расставании с мужем.

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.