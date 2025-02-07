Анна Asti высказалась по поводу расставания с мужем после слива интимных фото

Певица Анна Asti, известная также под своим настоящим именем Анна Дзюба, не расставалась с супругом, бизнесменом Станиславом Юркиным, несмотря на скандал, связанный со сливом интимных фотографий. Об этом сообщает StarHit.
Как рассказали представители артистки, Анна Asti с самого начала своей музыкальной карьеры активно использовала социальные сети для продвижения, поэтому она редко публикует совместные снимки с мужем.
"В последнее время в интернете появились слухи о расставании Анны Asti с её супругом. Мы хотим официально заявить: эта информация не соответствует действительности, пара не расставалась", — подчеркнули в пресс-службе артистки и попросили не распространять недостоверные сообщения.
В СМИ появилась информация о том, что Анна Asti и её муж расстались ещё в декабре, после скандала со сливом интимных фотографий певицы в интернете. Однако сама артистка тогда писала, что они вместе справляются со сложностями.
Анна Asti неоднократно признавалась, что они с мужем мечтают о детях, но пока что оба сосредоточены на работе.
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А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.
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