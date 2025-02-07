Актриса Мельникова раскрыла, чему её научило материнство

Актриса и звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова поделилась своими мыслями о том, как материнство изменило её.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дарьи Мельниковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дарья Мельникова

В интервью журналу "Атмосфера" она рассказала, что в 2024 году стала мамой в третий раз и успешно справляется с ролью многодетной матери.

"Ощущения нормальные. После рождения второго ребёнка, как говорят, перестаёшь считать. Ты просто превращаешься в многорукую Шиву и служанку для всех, кого родила. И это прекрасно, конечно", — поделилась актриса.

Дарья также рассказала, что после первых родов она пережила депрессию, но после рождения второго и третьего ребёнка смогла справиться с эмоциональными трудностями благодаря правильной подготовке.

У Дарьи Мельниковой двое сыновей от актёра Артура Смольянинова** (признан в РФ иноагентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Вторым супругом артистки стал её коллега Роман Набатов, с которым она родила дочь.

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Уточнения

Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа.



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