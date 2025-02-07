Беременная Заворотнюк опубликовала видео с пляжа в Дубае

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, известная модель, поделилась в своём личном блоге видео с пляжа в ОАЭ. Она находится в интересном положении и ожидает своего первенца.
Вернувшись из России, Анна отправилась на пляж. Для выхода она выбрала чёрное облегающее платье, которое подчёркивало её округлившийся живот.
"В последнее время жизнь становится довольно круглой", — с юмором заметила она.
Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" сравнила город, в котором живёт, с популярным туристическим курортом на Мальдивах и заверила, что Абу-Даби ничуть не уступает ему.
Анна Заворотнюк сообщила поклонникам о своём положении в середине декабря. Вместе с мужем они устроили гендер-пати для двоих, заказав тортик в любимой кондитерской.
Ранее блогерша Айза-Лилуна Ай сравнила Егора Крида со своим бывшим мужем.
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).
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