Блогерша Айза-Лилуна Ай сравнила Егора Крида с бывшим мужем: каждое слово режет душу на куски

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Блогерша Айза-Лилуна Ай в своём Telegram-канале поделилась мнением о словах Вали Карнавал, которая рассказала, что её бывший избранник унижал её за любовь к сладкому.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

Поклонники предположили, что речь идёт об отношениях Вали Карнавал с музыкантом Егором Кридом. Ещё одна бывшая возлюбленная музыканта, модель Диана Мелисон, также высказывалась о нём негативно.

Айза не уверена, правда ли это о Егоре Криде, но каждое слово девушек причиняет ей боль. У неё были отношения с мужчиной, который был абьюзером и нарциссом и постоянно говорил о её внешности.

Бывшая жена рэпера Гуфа вспомнила, что её экс-избранник называл её "краковской колбасой" и постоянно оскорблял. В то время она только родила ребёнка и чувствовала себя потерянной.

Айза призналась, что ей до сих пор приходится восстанавливаться после тех отношений, потому что она не может смотреть на себя в зеркало.

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Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



Его́р Крид (Сплит) (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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