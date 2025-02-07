Блогерша Айза-Лилуна Ай сравнила Егора Крида с бывшим мужем: каждое слово режет душу на куски

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своём Telegram-канале поделилась мнением о словах Вали Карнавал, которая рассказала, что её бывший избранник унижал её за любовь к сладкому.
Поклонники предположили, что речь идёт об отношениях Вали Карнавал с музыкантом Егором Кридом. Ещё одна бывшая возлюбленная музыканта, модель Диана Мелисон, также высказывалась о нём негативно.
Айза не уверена, правда ли это о Егоре Криде, но каждое слово девушек причиняет ей боль. У неё были отношения с мужчиной, который был абьюзером и нарциссом и постоянно говорил о её внешности.
Бывшая жена рэпера Гуфа вспомнила, что её экс-избранник называл её "краковской колбасой" и постоянно оскорблял. В то время она только родила ребёнка и чувствовала себя потерянной.
Айза призналась, что ей до сих пор приходится восстанавливаться после тех отношений, потому что она не может смотреть на себя в зеркало.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес планирует запустить реалити-проект о своей жизни после развода с Беном Аффлеком.
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
Его́р Крид (Сплит) (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.