В прошлом любимец женщин, теперь — убеждённый холостяк: Алексей Гоман сделал признание о своём одиночестве

Алексей Гоман благодарен своей бывшей жене Марии Зайцевой за то, что она позволяет ему видеться дочерью. Теоретически певец хотел бы снова стать отцом, но при всём при том ему не хочется нарушать идиллию, которую он чувствует наедине с самим собой. Об этом он поделился в интервью 51.RU.
Несмотря на то что у Гомана и Зайцевой и по сей день хорошие отношения, певец не горит желанием повторно окунаться в супружескую жизнь. На данный момент ему важны не романтические отношения, а чувство покоя и комфорта.
"Пока мне очень сложно представить в своей квартире какого-то человека, который будет здесь жить. Я не понимаю зачем. Мне кажется, он мне будет мешать", — поделился Гоман.
Между тем Мария Зайцева искренне желает Алексею встретить любимую и обрести с ней счастье.
Алексе́й Влади́мирович Го́ман (род. 12 сентября 1983, Мурманск, СССР) — российский певец, автор песен и актёр. Победитель конкурса «Народный артист» на телеканале «Россия» (2003).
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