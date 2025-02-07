Лера Кудрявцева ответила на обвинения в избиении няни

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировал на новость о том, что она якобы избила няню своей дочки.

Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале текст новости о том, что она якобы ударила свою няню по лицу и выругалась на наёмную сотрудницу матом в присутствии своей шестилетней дочки Маши.

"Это какой-то инфернальный писец. И смех и грех", — написал под текстом звезда ТВ.

Кудрявцеву такие фейки расстроили, так как они могут повлиять на её репутацию. Она пригрозила авторам публикации судебными исками.

Она заверила, что при ребёнке никогда не ругается. Она также объяснила, что не повышает голос вообще ни на кого.

"Нянь я своих люблю и очень ценю (так было всегда)" — объяснила Лера.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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