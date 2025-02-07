Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путь от мелких краж к массовым отравлениям: история Алексея Выговского
Анабиоз и движение: учёные разработали уникальный детектор внеземных микроорганизмов
Названы последствия COVID-19, которые не проходят
Похвала или унижение?: Ксения Собчак сравнила молодую певицу с Бритни Спирс
Катя Гордон публично обратилась к покаявшемуся Моргенштерну*: я рядом
Беременная Мари Краймбрери тайно вышла замуж за блогеру Даву, но отказалась взять фамилию мужа
Фёдор Бондарчук вновь спровоцировал слухи о разводе с Паулиной Андреевой: никаких комментариев
Будильник, который поможет вам проснуться отдохнувшим
Стало известно, за какой гонорар готов выступить Кортнев после отмены спектаклей

Певица Анна Asti рассталась с супругом после скандала со сливом интимных фото

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) и её супруг, бизнесмен Станислав Юркин, больше не вместе. Об этом стало известно от источников, близких к ситуации.

Anna Asti
Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Anna Asti

По информации, полученной от инсайдеров, Анна и Станислав не живут вместе с декабря прошлого года, хотя сама певица утверждала обратное. Она говорила, что они вместе переживают скандал из-за утечки интимных фотографий в интернет.

По сообщениям СМИ, супруги не торопятся оформлять развод, но и не хотят делиться подробностями своей личной жизни с близкими. Мать Станислава некоторое время находилась в больнице и не знала о проблемах в семье сына. Мать Анны в курсе сложностей в жизни дочери, но подробности ей неизвестны.

Поклонники Анны обратили внимание, что она удалила все совместные фотографии с мужем из социальных сетей. Кроме того, в Telegram-каналах появилась информация, что Новый год супруги встречали отдельно.

Анна Asti вышла замуж за Станислава Юркина в 2020 году. Для Станислава это был второй брак, у него есть дочь Варвара от первого брака.

Ранее Денис Матросов вышел на связь после аварии.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Еда и рецепты
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков Игорь Буккер Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Последние материалы
Названы последствия COVID-19, которые не проходят
Похвала или унижение?: Ксения Собчак сравнила молодую певицу с Бритни Спирс
Катя Гордон публично обратилась к покаявшемуся Моргенштерну*: я рядом
Беременная Мари Краймбрери тайно вышла замуж за блогеру Даву, но отказалась взять фамилию мужа
Фёдор Бондарчук вновь спровоцировал слухи о разводе с Паулиной Андреевой: никаких комментариев
Будильник, который поможет вам проснуться отдохнувшим
Стало известно, за какой гонорар готов выступить Кортнев после отмены спектаклей
Абоненты сети связи сообщают о сбоях в работе сети МТС
Руководство школы в Тюменской области дало неожиданное объяснение мыши на столе
Нижегородцы намерены перейти на четырёхдневку ради повышения рождаемости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.