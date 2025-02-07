Певица Анна Asti рассталась с супругом после скандала со сливом интимных фото

Певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) и её супруг, бизнесмен Станислав Юркин, больше не вместе. Об этом стало известно от источников, близких к ситуации.

Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Anna Asti

По информации, полученной от инсайдеров, Анна и Станислав не живут вместе с декабря прошлого года, хотя сама певица утверждала обратное. Она говорила, что они вместе переживают скандал из-за утечки интимных фотографий в интернет.

По сообщениям СМИ, супруги не торопятся оформлять развод, но и не хотят делиться подробностями своей личной жизни с близкими. Мать Станислава некоторое время находилась в больнице и не знала о проблемах в семье сына. Мать Анны в курсе сложностей в жизни дочери, но подробности ей неизвестны.

Поклонники Анны обратили внимание, что она удалила все совместные фотографии с мужем из социальных сетей. Кроме того, в Telegram-каналах появилась информация, что Новый год супруги встречали отдельно.

Анна Asti вышла замуж за Станислава Юркина в 2020 году. Для Станислава это был второй брак, у него есть дочь Варвара от первого брака.

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Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.



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