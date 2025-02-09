Барановская показала, как путешествует с детьми по Африке

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская взяла с собой в экзотическое путешествие сыновей.

Фото: https://vk.com/ybaranovskaya_tv by ВК-аккаунт Юлия Барановской is licensed under public doman Телеведущая Юлия Барановская

Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях кадры с путешествия по Африке.

Она показала перемещение наследников по канату над горной пропастью.

"Пересекли с детьми границу между Замбией и Зимбабве, чтобы попасть на стороне Зимбабве на зиплайн рядом с водопадом Виктория", — написала под кадрами звезда ТВ.

Она рассказала, что на отдельных участках скорость их перемещения достигала 100 км/ч.

Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина: сына Артёма (2005 года рождения), дочь Яну (2008 г. р), сына Арсения (2012 г. р).

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



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