История любви Оззи Осборна длинной 42 года

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

76-летний лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн прикован к постели — об этом сообщила его супруга Шерон Арден. Музыкант страдает от прогрессирующей болезни Паркинсона.

Фото: https://vk.com/bs_fc by ВК-аккаунт Оззи Осборна is licensed under public doman Музыкант Оззи Осборн

В 21 год Оззи вступил в брак с девушкой по имени Тельма Райли. В этом союзе родилось двое детей.

Ранее певец Юрий Лоза почтил память музыканта Боба Марли.

В 1981 брак распался, а уже в 1982 году Оззи взял в жёны женщину по имени Шерон Арден. В этом союзе появились на свет трое детей: Эми, Келли и Джек.

Как пишет "Вечерняя Москва", Оззи начал страдал алкогольной и наркотической зависимостью. Всё время с ним находилась рядом его верная супруга. Она десятки раз отправляла мужа на реабилитацию, но только ближе к 2000 году музыкант оставил свои пагубные привычки.

Он заявлял, что его спасла жена Шерон. Их история любви длится 42 года, что является рекордом для музыкантов.

После выступления на юбилее королевы Елизаветы II Оззи заявил, что только он из числа рок-звёзд живёт с женой-сверстницей. Музыкант заверил, что не променяет свою Шерон на молодую избранницу ни за что на свете.

Уточнения

О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; род. 3 декабря 1948, Марстон Грин, Бирмингем) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.