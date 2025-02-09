Вернувшийся из США Алексей Кортнев снова будет выступать в России: его расценки поражают

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала СВО Алексей Кортнев уехал за границу, как и многие знаменитости, осудившие действия российской власти. Солист группы "Несчастный случай" жил в США и гастролировал по разным странам, однако его спектакль не пользовался популярностью, поэтому артист вернулся в Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алексей Кортнев

Кортнев собирается возобновить выступления в родной стране. В сравнении с другими его коллегами расценки певца поражают своей скромностью. Он готов выступать на корпоративах за 500 тысяч рублей для себя. Для всей группы "Несчастный случай" Кортнев просит 1,2 миллиона рублей.

Остальные пожелания Кортнева не менее аскетичные, чем названный гонорар. Кортнев готов жить в номерах эконом-класса, и ему не нужны частные самолёты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточнения

Алексе́й Анато́льевич Ко́ртнев (род. 12 октября 1966, Москва) — советский и российский певец и музыкант, актёр театра, кино и дубляжа, сценарист, композитор, автор-исполнитель, телеведущий. Вокалист и лидер группы «Несчастный случай».



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