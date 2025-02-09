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Садальский пожаловался на блокировку YouTube

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Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему считает решение о блокировке YouTube неправильным.

YouTube
Фото: Pexels by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
YouTube

Садальский возмущён тем, что население России лишили возможности получать самообразование с помощью обучающих видео на платформе YouTube.

"Достали всё блокировать", — написал заслуженный артист в своём Telegram-канале.

Актёр считает, что иностранный видеохостинг содержал в себе много полезной информации.

"YouTube жалко, там столько видео контента по ремонту, либо как что сделать, собранного со всего мира", — выразил своё мнение звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Ранее Станислав Садальский высказался об увольнении Лолиты Милявской из шоу "СуперСтар".

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

YouTube (МФА: [ˈjuːt(j)uːb], юту́б, ютью́б) — интернет-видеоплатформа и социальная сеть. Основан в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Садальский пожаловался на блокировку YouTube
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