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Беременная Ида Галич поздравила с днём рождения сына Леона

0:49
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич трогательно обратилась к сыну Леону в честь пятилетия мальчика.

Блогер Ида Галич
Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в социальных сетях фотосессию с сыном Леоном, которому 7 февраля исполнилось 5 лет.

Беременная Ида назвала наследника своим учителем и поддержкой.

"Ты — лучшее, что мы сделали за свою жизнь. Думаю, твой папа тоже согласится. Бесконечно обожаю. Будь здоров!" — написала под кадрами блогер.

Леон — сын Иды Галич от брака с Аланом Басиевым, с которым звезда Интернета развелась в 2021 году спустя год после рождения ребёнка.

Ида Галич сейчас ждёт ребёнка от нового избранника, бизнесмена Олега Ледвича.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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