Попавший в аварию с сотрудниками ДПС Денис Матросов вышел на связь

Актёр Денис Матросов, который на своём Porsche столкнулся с полицейским автомобилем, впервые прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что находится в шоковом состоянии.
Как сообщает Life, ссылаясь на Shot, мужчина переживает за тех, кто был в другой машине.
"Дай Бог, чтобы всё у них обошлось", — сказал артист, отказавшись от дальнейших комментариев.
ДТП произошло на Череповецкой улице, где Денис Матросов столкнулся с автомобилем ГИБДД. Отмечается, что полицейские гнались за правонарушителем и включили сирену, но актёр не пропустил их.
Известно, что помимо Дениса Матросова пострадал и сотрудник полиции, которому потребовалась медицинская помощь.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что у автомобиля Hyundai Solaris, на котором передвигались сотрудники ГИБДД, повреждена передняя часть. У машины Porsche повреждены дверь и колёса, а на дороге разбросаны запчасти от автомобиля.
Ранее бывший муж Ксении Бородиной высказался о третьем браке телеведущей.
Дени́с Влади́мирович Матро́сов (род. 10 декабря 1972, Москва) — российский актёр театра и кино, продюсер, режиссёр.
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