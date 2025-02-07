Попавший в аварию с сотрудниками ДПС Денис Матросов вышел на связь

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Денис Матросов, который на своём Porsche столкнулся с полицейским автомобилем, впервые прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что находится в шоковом состоянии.

Фото: youtube.com by канал PressMix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денис Матросов

Как сообщает Life, ссылаясь на Shot, мужчина переживает за тех, кто был в другой машине.

"Дай Бог, чтобы всё у них обошлось", — сказал артист, отказавшись от дальнейших комментариев.

ДТП произошло на Череповецкой улице, где Денис Матросов столкнулся с автомобилем ГИБДД. Отмечается, что полицейские гнались за правонарушителем и включили сирену, но актёр не пропустил их.

Известно, что помимо Дениса Матросова пострадал и сотрудник полиции, которому потребовалась медицинская помощь.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что у автомобиля Hyundai Solaris, на котором передвигались сотрудники ГИБДД, повреждена передняя часть. У машины Porsche повреждены дверь и колёса, а на дороге разбросаны запчасти от автомобиля.

Ранее бывший муж Ксении Бородиной высказался о третьем браке телеведущей.

Уточнения

Дени́с Влади́мирович Матро́сов (род. 10 декабря 1972, Москва) — российский актёр театра и кино, продюсер, режиссёр.



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