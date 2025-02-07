Юлия Барановская ответила на вопрос о своей личной жизни

Телеведущая Юлия Барановская приоткрыла завесу тайны по поводу своей личной жизни.
Юлия Барановская побеседовала с подписчиками в социальных сетях, ответив на вопросы поклонников.
"У Вас есть молодой человек?" — спросили у звезды ТВ фолловеры.
"Молодого нет, но и мне уже не двадцать", — иронично объяснила 44-летняя ведущая шоу "Мужское и женское".
Барановская предпочитает держать в тайне свои отношения с мужчинами. После развода с футболистом Андреем Аршавиным многодетная звезда ТВ не посвящает публику в свою личную жизнь.
Ранее Юлия Барановская раскрыла правду о бросившем её с тремя детьми Андрее Аршавине.
Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.