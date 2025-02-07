Юлия Барановская ответила на вопрос о своей личной жизни

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Телеведущая Юлия Барановская приоткрыла завесу тайны по поводу своей личной жизни.

Фото: https://vk.com/ybaranovskaya_tv by ВК-аккаунт Юлия Барановской is licensed under public doman Телеведущая Юлия Барановская с детьми

Юлия Барановская побеседовала с подписчиками в социальных сетях, ответив на вопросы поклонников.

"У Вас есть молодой человек?" — спросили у звезды ТВ фолловеры. "Молодого нет, но и мне уже не двадцать", — иронично объяснила 44-летняя ведущая шоу "Мужское и женское".

Барановская предпочитает держать в тайне свои отношения с мужчинами. После развода с футболистом Андреем Аршавиным многодетная звезда ТВ не посвящает публику в свою личную жизнь.

Ранее Юлия Барановская раскрыла правду о бросившем её с тремя детьми Андрее Аршавине.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



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