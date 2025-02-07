Актёр Денис Матросов столкнулся с полицейским автомобилем в Москве

Актёр Денис Матросов попал в аварию в Москве, врезавшись в машину сотрудника ДПС.
Актер Денис Матросов на автомобиле марки Porche столкнулся с полицейским автомобилем в Москве. Сотрудник ДПС получил серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии.
ДТП произошло утром после того, как актёр отвёз сына в школу.
"Денис проезжал светофор на зелёный свет. ДПС двигались по автобусной полосе со включенными проблесковыми маячками. Сейчас ведётся расследование", — приводит слова представителя артиста "СтарХит".
По информации 360.ru, сам Матросов тоже пострадал при столкновении.
Дени́с Влади́мирович Матро́сов (род. 10 декабря 1972, Москва) — российский актёр театра и кино, продюсер, режиссёр.
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