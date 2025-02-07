Юлия Барановская рассказала, какие пластические операции она делала

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что делала пластические операции.
Юлия Барановская пообщалась с подписчиками в социальных сетях. Она ответила на вопрос о пластических операциях.
Звезда ТВ не стала скрывать, что прибегала к услугам пластических хирургов.
"Я делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям, сильно разошлись мышцы живота после третьей беременности, просто огромная дырка была", — сообщила ведущая шоу "Мужское и женское"
Она отметила, что после операции всего через три дня уже работала на съёмках, отказавшись на некоторое время от ношения высоких каблуков.
Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.
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