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Юлия Барановская рассказала, какие пластические операции она делала

0:43
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что делала пластические операции.

Телеведущая Юлия Барановская
Фото: https://vk.com/ybaranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman
Телеведущая Юлия Барановская

Юлия Барановская пообщалась с подписчиками в социальных сетях. Она ответила на вопрос о пластических операциях.

Звезда ТВ не стала скрывать, что прибегала к услугам пластических хирургов.

"Я делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям, сильно разошлись мышцы живота после третьей беременности, просто огромная дырка была", — сообщила ведущая шоу "Мужское и женское"

Она отметила, что после операции всего через три дня уже работала на съёмках, отказавшись на некоторое время от ношения высоких каблуков.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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