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Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители

1:20
Шоу-бизнес

В этом году в семье знаменитых композиторов двойной юбилей: 125 лет со дня рождения Исаака Дунаевского и 80 лет его сыну Максиму Дунаевскому. В честь этого события в Московском театре оперетты состоялся концерт. На сцене всё было безупречно с начала до конца, но в зрительном зале не обошлось без неприятностей. Об этом сообщает mk.ru.

Творческий вечер Максима Дунаевского
Фото: commons.wikimedia.org by Natalia Senatorova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Творческий вечер Максима Дунаевского

Всё началось с того, что пресс-служба организаторов концерта стала в жёсткой форме требовать у журналистов гарантию того, что после мероприятия выйдет посвящённая ему статья. Сотрудники пресс-службы постоянно подчёркивали, что пустили журналистов исключительно из уважения к газете. Потом выяснилось, что для журналистов не предусмотрено ни одного свободного места, хотя изначально было обещано, что они будут.

Журналистам велели подняться на балкон и провести два часа стоя. Некоторым зрителям не повезло: вынужденные стоять журналисты заслоняли собой сцену. Кроме того, одна женщина так и не смогла попасть на концерт, хотя у неё был билет. Дверь, в которую она должна была зайти, чтобы оказаться на балконе, была заперта, и её никто не отпер.

Уточнения

Макси́м Исаа́кович Дунае́вский (до 1961 года — Пашков; род. 15 января 1945, Москва) — советский и российский композитор, пианист. Народный артист Российской Федерации (2006).

Исаа́к О́сипович Дунае́вский (30 января 1900, Лохвица, Полтавская губерния, Российская империя — 25 июля 1955, Москва, СССР) — советский композитор и дирижёр; народный артист РСФСР (1950), лауреат двух Сталинских премий (1941, 1951).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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