Киркорова облили грязью, но он не держит зла — адвокат объяснил его позицию

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Лолита Милявская высказалась о Филиппе Киркорове как о двуличном человеке, способном предать кого угодно. Поводом для таких слов стали неоднозначные высказывания Киркорова о Насте Ивлеевой, организовавшей "голую вечеринку". Киркоров пытался откреститься от этого мероприятия и уверял, что попал на него не по своей воле.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Адвокат Андрей Алёшкин объяснил, почему Лолите не грозит судебный иск со стороны Киркорова. Слова адвоката передаёт "ФедералПресс". По мнению Алёшкина, никакие замечания не могут испортить хороших отношений между Лолитой и Киркоровым.

"Не думаю, что Филипп Киркоров будет подавать в суд на Лолиту. Я полагаю, у них добрые отношения, поэтому не вижу оснований для иска", — сказал Алёшкин.

Кроме того, он оценивает Киркорова как человека, умеющего прощать и не держать зла на людей.

"Если в человека долго бросать грязь, может, что-то и прилипнет, но рука бросающего эту грязь всегда будет грязной", — подытожил Алёшкин.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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