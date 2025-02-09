Будет очень много жертв: Стас Барецкий предрёк страшную участь замку Пугачёвой в деревне Грязь

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (внесён Минюстом в список иноагентов) давно пустует, ведь супруги эмигрировали в Израиль с начала СВО. Стас Барецкий, который время от времени удивляет общественность неоднозначными высказываниями о Примадонне, на этот раз заявил в беседе с NEWS.ru, что её замок находится под угрозой.

По словам Барецкого, почва в деревне Грязь слишком мягкая для таких масштабных построек, как замок Пугачёвой и Галкина*. Шоумен уверен, что, если никто не займётся ремонтом, замок может рухнуть в самое ближайшее время.

"Замок стоит у речки, своим весом перекрывает её течение и сам рассыпается. Вполне возможно, что скоро замок начнёт падать. Хорошо, если в сторону речки: одного какого-нибудь рыбака придавит. А если в сторону деревни? Там живут простые бедные люди. В бараках люди живут. Там будет очень много жертв", — считает Барецкий.

Он добавил, что готов сам заняться ремонтом замка, а также перекрасить его в чёрный цвет. По мнению Барецкого, этот цвет лучше всего подходит бывшему жилищу звёздных супругов.

Уточнения

Станисла́в Вале́рьевич (Стас) Баре́цкий (род. 8 марта 1972, Ломоносов, Ленинградская область) — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.



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